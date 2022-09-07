Чехия предложила снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ

Чехия предлагает снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС, сказал глава Минпромторга республики Юзеф Сикела, его слова приводит РИА Новости.

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«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — заявил он.

Ранее стало известно, что в ЕС намерены ограничить цену на российский газ, но признают возможные риски.

Один из сценариев подразумевает установление максимального предела цен на весь газ, поставляемый из России, или создание единого покупателя топлива. Он будет вести переговоры о стоимости на топливо.