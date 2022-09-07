Захарова: ВЭФ показал, что у России много настоящих друзей

Проходящий во Владивостоке VII Восточный экономический форум (ВЭФ) показывает, что у России все больше настоящих друзей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций - больше друзей. Настоящих", - написала дипломат в среду у себя в Telegram.
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема - "На пути к многополярному миру". 7 сентября на ВЭФ проходит пленарное заседание, во время которого выступили президент России Владимир Путин, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
С видеоприветствиями к участникам сессии обратились премьер-министры Индии, Малайзии, Вьетнама - Нарендра Моди, Исмаил Сабри Якоб и Фам Минь Чинь.
Организатором мероприятия выступает фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство ВЭФ.