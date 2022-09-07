Захарова: ВЭФ показал, что у России много настоящих друзей

"Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций - больше друзей. Настоящих", - написала дипломат в среду у себя в Telegram.