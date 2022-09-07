Индия заинтересовалась введением потолка цен на нефть из РФ

Индия открыта к идее введения потолка цен на российскую нефть, сообщил в интервью Bloomberg замминистра финансов США Уолли Адейемо. Это мера, с помощью которой западные страны хотят лишить Россию доходов от скачка цен на энергоносители и не вызвать нового повышения стоимости сырья. Страны «Большой семёрки» (G7) договорились ввести потолок цен на нефть 2 сентября.

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«На этих выходных меня воодушевило сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают возможность присоединения (к сделке)», — рассказал Адейемо.

Он добавил, что, даже если некоторые страны решат не присоединяться к инициативе, в будущем они всё равно получат больше возможностей для переговоров о снижении цен.

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури ранее сообщал, что в курсе предложения стран G7 об ограничении цен на российскую нефть и внимательно рассмотрит его.

В начале сентября стало известно, что страна второй раз за последние 2 месяца сократила импорт нефти из РФ. В августе он оказался на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне.

Потолок цен

Страны «Большой семёрки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада, Италия) собрались установить потолок цен на нефть из России выше стоимости добычи сырья, но намного ниже рынка. Механизм ограничения цен должен заработать к 5 декабря 2022 года, когда вступят в силу санкции Европейского союза, запрещающие импорт российской нефти, доставленной по морю.

Участники G7 пытаются убедить присоединиться к инициативе и другие страны, которые не входят в объединение.