Министра экономики ФРГ назвали угрозой для Германии

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") не понимает экономических законов и является угрозой для своей страны. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете Bild.

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Издание указало на то, что Хабек во вторник вечером в эфире телеканала ARD заявил, что торговые точки, которые ничего больше не могут продавать на фоне энергетического кризиса, не становятся банкротами. По его мнению, это происходит только тогда, когда они "терпят все больший убыток в своей деятельности".

"Косноязычный министр экономики, который не знает, что такое банкротство: на пике кризиса Роберт Хабек показывает, что едва ли понимает экономику", – говорится в статье.

"Именно министр, который поучает глав компаний, предписывая им экономить энергию, сам, очевидно, не знает, как работает экономика: фирмы должны производить, продавать, получать прибыль, иначе магазин закроется. Все просто", – отмечается в материале.

Издание подчеркнуло, что заявления Хабека вызывают замешательство. "Это позор и угроза для страны", констатируется в статье.

Издание отмечает, что министр экономики "должен быть асом в вопросах экономики", особенно в кризисные времена.

"Хабек при всем личном участии показал, что он не соответствует требованиям, поскольку уже допустил слишком много ошибок", подчеркивает Bild. В числе таких ошибок называются введение сбора за потребление газа и решение не продлевать работу оставшихся АЭС, а лишь оставить в резерве две из них. "Пришло время понять это канцлеру Олафу Шольцу, а также самому Роберту Хабеку", отмечает издание.