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58 минут назад

Вучич предрек Европе «полярную» зиму

Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич предрек, что предстоящая зима для Европы будет холодной, а следующая — полярной. Об этом он заявил на совместной конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляция которой велась на странице турецкого лидера в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Президент Сербии предрек Европе «полярную» зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Сербии сообщил, что он в среду, 7 сентября, «немного смотрел» в прямом эфире выступление президента России Владимира Путина.

«Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса», — отметил Вучич.

По его словам, если Европа думает, что Россию можно легко победить военным путем, то ей следует хорошо готовиться к зиме.

Сербский лидер добавил, что не представляет, как Евросоюз собирается ограничить цену на российский газ.

Ранее в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин заявил, что желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен.

4 сентября вице-премьер России Александр Новак предупредил жителей Европы, что впереди их ждет полная непредсказуемостей зима. По его словам, биржевые цены на газ еще могут вырасти.

Экономика,Александр Вучич,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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