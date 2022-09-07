Financial Times: потолок цен на российскую нефть только усугубит кризис

Энергетический кризис значительно усугубится в случае согласования странами G7 потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает газета Financial Times, передает агентство «Прайм».

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«Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано», — говорится в сообщении.

По мнению автора статьи, инициатива «Большой семерки» является огромной авантюрой, последствия которой будут крайне негативными.

За сокращением объема поставок российской нефти, аналогичное тому, которое было в рамках ОПЕК+, последует «безумие» на нефтяных рынках, полагает издание.

План по введению «лимита цен» на нефть из России был одобрен главами минфинов G7 2 сентября. Они обратились ко всем странами с призывом присоединиться к данной мере.

Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев указал на планы американских властей вовлечь Сеул в «картель», устанавливающий потолок цен на российскую нефть.