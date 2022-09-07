Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
19 часов назад

Financial Times: потолок цен на российскую нефть только усугубит кризис

Лера Букина

Энергетический кризис значительно усугубится в случае согласования странами G7 потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает газета Financial Times, передает агентство «Прайм».

Financial Times: потолок цен на российскую нефть только усугубит кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано», — говорится в сообщении.

По мнению автора статьи, инициатива «Большой семерки» является огромной авантюрой, последствия которой будут крайне негативными.

За сокращением объема поставок российской нефти, аналогичное тому, которое было в рамках ОПЕК+, последует «безумие» на нефтяных рынках, полагает издание.

План по введению «лимита цен» на нефть из России был одобрен главами минфинов G7 2 сентября. Они обратились ко всем странами с призывом присоединиться к данной мере.

Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев указал на планы американских властей вовлечь Сеул в «картель», устанавливающий потолок цен на российскую нефть.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал инициативу об ограничении цены на российские энергоресурсы. По его словам, страны Запада в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать российской стороне свои условия.

Экономика,Владимир Путин,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители