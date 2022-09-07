Financial Times: потолок цен на российскую нефть только усугубит кризис

Энергетический кризис значительно усугубится в случае согласования странами G7 потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает газета Financial Times, передает агентство «Прайм».
«Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано», — говорится в сообщении.
По мнению автора статьи, инициатива «Большой семерки» является огромной авантюрой, последствия которой будут крайне негативными.
За сокращением объема поставок российской нефти, аналогичное тому, которое было в рамках ОПЕК+, последует «безумие» на нефтяных рынках, полагает издание.
План по введению «лимита цен» на нефть из России был одобрен главами минфинов G7 2 сентября. Они обратились ко всем странами с призывом присоединиться к данной мере.
Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев указал на планы американских властей вовлечь Сеул в «картель», устанавливающий потолок цен на российскую нефть.
Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал инициативу об ограничении цены на российские энергоресурсы. По его словам, страны Запада в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать российской стороне свои условия.