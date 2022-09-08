Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
10 часов назад

Мишустин примет участие в Московском финансовом форуме

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на Московском финансовом форуме, который пройдет в четверг в столичном Центральном выставочном зале "Манеж".

Мишустин примет участие в Московском финансовом форуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 сентября Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании Московского финансового форума на тему: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность", - сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Мишустин, который возглавил российское правительство в январе 2020 года, на протяжении предыдущих 10 лет руководил Федеральной налоговой службой, является доктором экономических наук.

О форуме

VI Московский финансовый форум пройдет 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Нынешний форум проходит в юбилейный для Минфина год: ровно 220 лет назад указом императора Александра I было учреждено Министерство финансов Российской империи.

На площадке форума участники смогут обсудить влияние глобальных геополитических изменений на российскую и мировую экономику, новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последний год, а также структурные изменения.

Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов.

Экономика,Михаил Мишустин,ФНС России,Минфин России,Правительство Москвы,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители