Мишустин примет участие в Московском финансовом форуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на Московском финансовом форуме, который пройдет в четверг в столичном Центральном выставочном зале "Манеж".

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"8 сентября Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании Московского финансового форума на тему: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность", - сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Мишустин, который возглавил российское правительство в январе 2020 года, на протяжении предыдущих 10 лет руководил Федеральной налоговой службой, является доктором экономических наук.

О форуме

VI Московский финансовый форум пройдет 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Нынешний форум проходит в юбилейный для Минфина год: ровно 220 лет назад указом императора Александра I было учреждено Министерство финансов Российской империи.

На площадке форума участники смогут обсудить влияние глобальных геополитических изменений на российскую и мировую экономику, новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последний год, а также структурные изменения.