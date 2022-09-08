"Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов. – "Газета.Ru"), и ряд других валют более мелких рынков", — отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что иностранная валюта для обращения в России должна обладать несколькими свойствами: курсовая стабильность, ликвидность и отсутствие заградительного контроля в стране – эмитенте денежной единицы.

"Посмотрите, как у нас изменился объем [торгов на Мосбирже ] валютной парой рубль-юань — с февраля вырос в 50 раз. Все расторгуется, если есть спрос и предложение", - сказал заместитель министра финансов.

В то же время, если обращать внимание на индийскую рупию, то возможность ее использования достаточно ограниченная из-за валютного контроля внутри Индии, отметил Моисеев. Оценивая привлекательность дирхама, он указал, что валюта может быть интересна российским экономическим агентам, однако объем ее использования ограничен, так как рынок достаточно узкий.