Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме

Коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер заявил, что Европа столкнется с большими проблемами при подготовке к отопительному сезону в 2023 году из-за перебоев с поставками российского газа. Его слова приводит Bloomberg.
По его мнению, после грядущего зимнего сезона газовые хранилища европейских стран опустеют быстрее, чем обычно.
Холландер добавил, что проблемы европейских стран с обеспечением энергоносителями могут растянуться по меньшей мере до 2025 года. По его словам, до этого времени Европа будет испытывать трудности с распределением энергии среди потребителей.