От империи до наших дней: 220 лет назад в России появилось Министерство финансов

Ежегодно 8 сентября в России отмечается День финансиста. Эту дату выбрали не случайно. Именно 8 сентября в 1802 году император Александр I своим высочайшим манифестом основал Министерство финансов, на которое возложил "управление казенными и государственными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание его доходы".

Фото: ТАСС ТАСС

В день 220-летия Минфин рассказывает вместе с ТАСС о необычных страницах своей истории.

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Первым министром финансов мог стать Гавриил Державин

Изданный 8 сентября 1802 года "Манифест об учреждении министерств" стал первым актом реформы госуправления в Российской империи в начале XIX века.

Но не все назначения прошли так, как планировалось изначально. В своих "записках" Гавриил Романович Державин, ставший одновременно министром юстиции и генерал-прокурором, так описал этот день. В тот вечер к нему приехал граф Николай Николаевич Новосильцев (один из разработчиков манифеста — прим. ТАСС) и зачитал распоряжение императора.

При этом по первоначальной задумке Державин должен был стать как раз министром финансов, а на должность генерал-прокурора назначался Алексей Васильев. Но последний убедительно попросил поставить его во главу финансового министерства. Тогда император Александр I сделал Державина министром юстиции. Тот с таким раскладом согласился.

Министр Дмитрий Гурьев подарил имя каше

Гурьевская каша, появившаяся в России в начале XIX века, представляет собой манную кашу, приготовленную на подслащенном молоке с добавлением сливочных пенок, грецких орехов, изюма и других сухофруктов.

По одной из версий, изобретение этого блюда приписывают крепостному повару Захару Кузьмину. Однажды графа Гурьева пригласил на обед отставной майор Оренбургского драгунского полка Георгий Юрисовский. На десерт как раз и была подана эта вкусная, красиво оформленная и необычно приготовленная каша.

Попробовав ее, Гурьев был настолько впечатлен, что велел позвать повара и, когда тот явился, расцеловал его. В результате граф сторговался и выкупил Захара Кузьмина с семьей. Каша стала визитной карточкой дома министра финансов. И постепенно ее стали готовить во многих домах знати, а поваренные книги сделали ее известной под названием "гурьевская" далеко за пределами России.

Один из вариантов рецепта звучит так: сливки в сковороде нагреть до образования пенки, снять ее, вновь нагреть оставшиеся сливки, снять новый слой пенки и т.д. В отдельной емкости вскипятить молоко, всыпать в него манную крупу, сахар и соль и, помешивая, сварить кашу. Добавить ванилин, растворенный в небольшом количестве воды, масло и взбитое яйцо. Половину каши выложить ровным слоем на смазанную маслом сковороду, посыпать толчеными орехами, залить пенками. Затем сверху выложить вторую половину каши, посыпать сахаром и запечь в духовке. Сверху украсить нагретыми в сиропе фруктами или изюмом.

Некоторые министры финансов могли похвастаться необычными увлечениями

Егор Канкрин (урожденный Георг Людвиг Канкрин) пришел на смену Гурьеву в 1823 году. Он занимал пост 21 год — второй по продолжительности срок среди министров финансов Российской империи, СССР и современной России.

В повседневной жизни Канкрин старался не бывать на официальных приемах и балах, не любил праздности. Но при этом он был страстным любителем поэзии, музыки, архитектуры, сам играл на скрипке. В юности он написал роман "Дагобер". Также его перу принадлежат трактат об архитектуре "Элементы прекрасного в зодчестве" и сборник рассказов "Фантазии слепого". А в дневниках он оставил много интересных замечаний о музыке и изобразительном искусстве.

Но Канкрин не единственный министр финансов с необычными увлечениями. Самуил Грейг, руководивший министерством в 1878–1880 годы, в старости стал заметной фигурой среди петербургских садоводов. На даче под Санкт-Петербургом, подаренной Екатериной II его деду, он развел сад с цветами и питомниками южных растений. Как пишут Михаил Алексеев и Александр Пачкалов в книге "Министры финансов. От Российской империи до наших дней", Грейг "сам обрезал в нем сучья, скоблил плесень на ветвях, в большой соломенной шляпе, при генерал-адъютантских шифрах, в здоровом загаре помещика, был очень симпатичен. Перед домом росли у него исполинские лилии — слава и гордость сада. Садоводом Грейг действительно был замечательным. Существовал даже сорт картофеля с его именем: "Воспоминания о Грейге".

Увлечение садоводством имело и более глубокие корни — серьезный интерес к сельскому хозяйству. Грейг, в частности, отправил чиновника Минфина в США перенимать опыт по обустройству элеваторов.

Монетный двор отчеканил рубль в честь императора, так и не занявшего престол

Константиновский рубль — одна из редчайших российских монет. История его появления отражает сложные отношения внутри правившей династии и всего руководства империи, сложившиеся в конце 1825 года.

После смерти императора Александра I в ноябре 1825 года престол должен был перейти к его младшему брату Николаю, но об этом знали только члены царской семьи и некоторые приближенные. Для всего мира наследником оставался старший брат Николая — великий князь Константин, который на самом деле отрекся от престола, но в тайне от широкой общественности. Однако вместо того, чтобы объявить о секретном решении почившего императора, Николай присягнул на верность Константину. Есть версия, что он добивался публичного — то есть более легитимного — отречения брата от трона. Ситуация междуцарствия закончилась воцарением Николая I и событиями на Сенатской площади в декабре 1825 года.

А между тем Монетный двор успел отчеканить несколько экземпляров рубля с изображением Константина, над которым работал художник Яков Рейхель. Но после восстания декабристов сведения о константиновском рубле засекретили до 1879 года, а в документах он проходил как "известная монета".

Известно всего о девяти экземплярах константиновского рубля. Семь из них были отчеканены в 1825 году, еще два, так называемые новоделы, в конце XIX века подлинными штемпелями 1825 года. В настоящий момент один экземпляр находится в Государственном историческом музее, другой — в Эрмитаже, третий в итоге оказался в Смитсоновском институте в США, а еще два находятся в частных коллекциях — один за рубежом, другой в России.

Государственный бюджет публикуется ко всеобщему сведению с середины XIX века

Впервые российское правительство разрешило опубликовать роспись государственных доходов и расходов для широкой публики в январе 1862 года.

В приложении к первому номеру новой правительственной газеты "Северная почта" было напечатано официальное сообщение, где наряду с подготавливаемыми реформами суда, городской и земской полиции, народного образования, преобразованием государственной и удельной деревни также говорилось о новом порядке составления, рассмотрения и утверждения государственного бюджета. Публикация предполагала осведомление граждан о суммах налоговых поступлений, статей и сумм расходной части, а также публичное обсуждение бюджета (правда, уже сверстанного).

Государственная служба Сергея Витте началась с дерзости в присутствии императора

Кандидат экономических наук и доцент РАНХиГС Нэлли Таирова в свое время так рассказывала эту историю. "В присутствии Александра III Витте в резком тоне предупредил адъютанта, что вопреки мнению министра путей сообщения он не может разрешить проезд императорского поезда на вверенном ему участке железной дороги, объяснив, что в целях безопасности не следует прицеплять товарные паровозы впереди императорского поезда и пускать их с максимальной скоростью пассажирского экспресса.

Опасения Витте были не напрасны, крушение императорского поезда все-таки произошло через два месяца — 17 октября 1888 года. Авария случилась вне ведомства Витте, на другой ветке, близ станции Борки Курско-Харьковского направления. Члены царской семьи не пострадали, но жертвы были. Александр III запомнил смелость и настойчивое предупреждение дерзкого чиновника, который не побоялся в его присутствии высказать свое мнение о возможности крушения поезда при неправильной его эксплуатации. По настоянию императора 10 марта 1889 года Витте был переведен на пост директора Департамента железных дорог в генеральском чине действительного статского советника (вопреки канонам Табели о рангах). Витте, пренебрегая личным материальным достатком, который ему приносила прежняя работа (50 тыс. рублей в год), пересаживается в кресло служащего (с окладом 16 тыс. рублей, половину которого доплачивал Александр III из своего кармана). С этого момента начинается его головокружительная карьера на государственной службе, с присущими для нее взлетами и падениями".

Российская империя первой в мире выпустила серию платиновых монет для обращения

Платину — "новый сибирский металл" — в России открыли на Урале в 1819 году. Сначала она попадалась лишь отдельными вкраплениями в породе, но позднее, в 1825 году, на территории нижнетагильских заводов, принадлежавших заводчикам Демидовым, был найден богатейший район платиновых месторождений. В промышленности того времени платина не находила применения, и Демидовы добились разрешения на чеканку монеты из платины на Санкт-Петербургском монетном дворе.

В 1828–1845 годах в России чеканили платиновые монеты достоинством в 3, 6 и 12 рублей.

12-кратный принцип платиновых монет объясняется соотношением тогдашних цен платины и серебра, с одной стороны, и выбранным для платиновых монет размером — с другой. Платиновый кружок, равный по размеру серебряному рублю, стал 12-рублевой монетой, равные полтине и четвертаку — шести- и трехрублевыми монетами. Выпуск таких монет стал большой победой русских металлургов, которые сумели металлотермическим способом изготовить из тугоплавкой платины монетные кружки.

Но в итоге быстрый рост цен на российскую платину за границей привел к тому, что выпуск монет был прекращен.

Минфин находился у истоков выставочного движения

В 1829 году в Санкт-Петербурге Минфин по поручению императора Николая I организовал первую публичную выставку российских мануфактурных изделий. Она разместилась в "Экспозиционной зале" — специально построенном для этой цели здании на стрелке Васильевского острова. Здесь же проходили Всероссийские мануфактурные выставки 1833, 1839, 1849 и 1861 годов. Они были призваны "ознакомить публику с успехами отечественной промышленности".

Первая мануфактурная выставка стала одним из крупнейших политических, экономических и культурно-просветительных мероприятий первой трети XIX века в России. Она заложила фундамент развития выставочного дела в стране, а также правовую и организационную основу проведения последующих выставок.

Однажды министр Егор Канкрин сделал императору оригинальный подарок

В 1837 году министр финансов Егор Канкрин подарил императору Николаю I на Пасху красное яйцо из ольхового дерева. Яйцо было наполнено 15 тыс. полуимпериалов (золотая монета на момент подарка номиналом 5 рублей — прим. ТАСС). Сами полуимпериалы были сделаны из золотых обрезков, которые оставались после чеканки империалов и полуимпериалов. Эти обрезки не записывались ни в какие отчетные книги, но о них было известного Канкрину. И таких обрезков накопилось достаточно, чтобы из них можно было отчеканить еще 15 тыс. полуимпериалов. Яйцо, разрезанное надвое, раскрывалось пополам посредством специального механизма. Впечатленный находчивостью министра император даже предложил Канкрину разделить подарок пополам, но тот отказался.

Первые советские деньги не назывались деньгами

С началом Гражданской войны Россия оказалась в крайне турбулентных финансово-экономических и социально-политических условиях. И это, естественно, отразилось на финансовой системе государства. Страна поделилась на региональные центры силы, где различные правительства сменяли друг друга, и каждое из них пыталось утвердить свою власть, в том числе при помощи выпуска денежных знаков. В итоге в период Гражданской войны в России, по подсчетам историков и финансистов, насчитывалось от 2 тыс. до 26 тыс. видов денежных знаков.

Деньги как независимых, так и белогвардейских правительств ценились исключительно в своих регионах, но недолго. Советская власть также попыталось первым делом утвердиться при помощи выпуска собственного денежного знака. Выпуск первых советских денег начался в 1918 году.