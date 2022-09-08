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1 час назад

В Индонезии назвали главное условие введения потолка цен на нефть из РФ

Лера Букина

Инициатива о введении потолка цен на российскую нефть может сработать только в том случае, если российская сторона одобрит данный шаг. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес. Он отметил, что власти страны с большой долей вероятности выступят против этого.

В Индонезии назвали главное условие введения потолка цен на нефть из РФ
Фото: ReutersReuters

«Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельна цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает», - подчеркнул он.

План по введению «лимита цен» на нефть из России был одобрен главами минфинов G7 2 сентября. Они обратились ко всем странами с призывом присоединиться к данной мере.

Накануне газета Financial Times сообщила, что энергетический кризис значительно усугубится в случае согласования странами G7 потолка цен на российскую нефть.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя инициативу об ограничении цены на российские энергоресурсы, заявил, что страны Запада в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать российской стороне свои условия.

Владимир Путин,
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