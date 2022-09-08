Глава ЕК предложила пять мер по борьбе с энергокризисом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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Среди предложенных мер — установление потолка цен на газ из России. По информации издания, не все в ЕС согласны с этой инициативой: власти стран Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу. Сообщается, что в Словакии, Венгрии и еще минимум в двух странах не поддержали лимит цен на российское сырье.

Politico пишет, что и Германия «скептически» относится к этой идее. За ограничение цен на весь импортируемый в Евросоюз газ, по информации источников издания, выступили Польша и Италия.

Еще одна мера состоит в сокращении спроса на электроэнергию — предложение главы ЕК призывает к тому, чтобы сокращения были обязательными. Многие страны, в том числе Польша, Болгария, Венгрия и Греция, хотят, чтобы они были добровольными.

Кроме того, фон дер Ляйен предложила: ввести налог солидарности для организаций, которые работают на ископаемом топливе и получают большие прибыли; поддержать коммунальные компании, в том числе предоставить им кредиты для размещения средств, необходимых для торговли на энергетических биржах; ограничить доходы организаций, которые не являются импортерами, но производят электроэнергию из недорогих источников (так называемых инфрамаргинальных производителей).

«Уточнение деталей будет иметь важное значение, так как электростанции, которым платят за включение или выключение по мере необходимости для балансировки сети, часто делают это по просьбе коммунальных служб через национальную границу», — говорится в публикации.