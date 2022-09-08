Мишустин назвал главную задачу Минфина

Обеспечение выполнения социальных обязательств государства является главной задачей Минфина, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

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В интервью к 220-летию Минфина, показанном в четверг в эфире телеканала "Россия-24", председатель правительства обратил внимание на то, что ведомство в первую очередь работает для "обеспечения всех основных функций государства".

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"Достижение национальных целей развития, которые перед нами ставит президент, которые ждут от нас люди, это, конечно, важнейшая задача. В первую очередь задача, связанная с социальными обязательствами", - подчеркнул глава кабинета министров.

"Это же и выплаты пенсий, пособий, заработных плат, очень большое количество различных направлений, связанных со стройками садиков, школ, жилищно-коммунальным хозяйством", - перечислил он, уточнив, что "приоритизация расходов и счет доходов - это функции Минфина".

"Минфин делает бюджет. Бюджет - важнейший, основной документ страны, в котором четко перечисляются все источники доходов, считаются эти доходы и, соответственно, расходы", - отметил премьер-министр.

Он признал, что "споры по тому, как лучше потратить [бюджетные средства], ведутся всегда, говорят о процентах от ВВП, которые нужно потратить на те или иные направления".

"Конечно, важнейшие из них - социальные направления", - указал председатель правительства, отметив, что это "приоритет страны".

Мишустин сказал, что к первоочередным также относятся траты государства на здравоохранение, медицину, образование, развитие промышленности.

"Как это все сделать правильно? Делается трехлетний бюджет. Почему трехлетний? Это связано с инвестиционными циклами, с бюджетными циклами. Вообще что-то сделать, любое изделие, выпустить деталь какую-то невозможно за очень быстрый срок. Дом не построишь за год", - объяснил глава кабинета министров.

"Вот эти трехлетки - в Советском Союзе были пятилетки - на сегодняшний день очень важный документ, который нужно согласовать абсолютно со всеми ведомствами, федеральными органами исполнительной власти, общественными объединениями, потом обсудить его", - заметил Мишустин.

Он рассказал, что с проектом бюджета знакомятся Счетная палата, Госдума, Совет Федерации, управления в Администрации президента РФ, только после этого документ утверждается парламентом и поступает на подпись главе государства.

"Но вот эта сложная, системная работа - это все на плечах Минфина", - констатировал премьер-министр.

По словам председателя правительства, Минфин играет основную роль в создании стабильной финансовой системы и в поддержке экономики. Мишустин напомнил о 220-летней истории ведомства и отметил, что и два века назад оно отвечало за доходы и расходы государства.