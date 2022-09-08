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15 часов назад

Иран начал массово завозить в Россию неизвестные грузы

Lenta.ruиещё 1

Иранские грузовые самолеты начали массово прибывать в Москву. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Иран начал массово завозить в Россию неизвестные грузы
Фото: ReutersReuters

На портале появились данные перемещения транспортника Boeing 747-21AC иранской государственной авиакомпании Iran Air. Самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево 4 сентября в 20:08. На следующий день, 5 сентября, Boeing 747 вылетел из аэропорта обратно по направлению в Иран.

Всего, по данным Telegram-канала «Военный осведомитель», с 21 августа было замечено три подобных рейса из Ирана. Какие грузы содержались в иранских самолетах, неизвестно.

WP: Иран отправил в Россию первую партию беспилотников

30 августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут быть использованы на Украине. Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения The Washington Post о перевозке в Россию БПЛА.

Экономика,Дмитрий Песков,Аэропорт Шереметьево,Boeing,
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