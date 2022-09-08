Еврозоне предрекли «одну из худших зим в истории»

«Зависит от того, какие решения примет российский президент Владимир Путин и как мы себя поведем. Уже сейчас требуется экономить энергию. Хотя мы видим хорошую тенденцию в том, что касается заполнения газовых хранилищ и энрегоэкономии», – сказал политик, добавив, что во всех странах разная ситуация.