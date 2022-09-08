Еврозоне предрекли «одну из худших зим в истории»

Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории», заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«Этого (рецессию в еврозоне) никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью. Но показатели экономики ЕС в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация», – передает ТАСС слова чиновника.
Джентилони также не исключил, что некоторым странам ЕС потребуется прибегнуть к нормированию потребления газа.
«Зависит от того, какие решения примет российский президент Владимир Путин и как мы себя поведем. Уже сейчас требуется экономить энергию. Хотя мы видим хорошую тенденцию в том, что касается заполнения газовых хранилищ и энрегоэкономии», – сказал политик, добавив, что во всех странах разная ситуация.
Европейские правительства уже принимают «масштабные меры», к концу августа на борьбу с энергокризисом уже была направлена сумма, соответствующая почти 1% ВВП ЕС, а к концу года она может вырасти до 2%.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.