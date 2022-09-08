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13 часов назад

Силуанов поделился формулой финансового суверенитета для России

Лера Букина

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, как можно добиться финансового суверенитета в стране. Так, по его словам, для этого важно жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, передает РИА Новости.

Силуанов пожелал России не жить с протянутой рукой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр подчеркнул, что вопрос финансового суверенитета является крайне важным для Российской Федерации.

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой - первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на «дадут ли нам в долг или нет», - подчеркнул Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что среди главных последствий спецоперации — ожидаемое укрепление суверенитета России.

«Происходит определенная поляризация — и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто», — подчеркнул Путин.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,
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