Силуанов пожелал России не жить с протянутой рукой

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, как можно добиться финансового суверенитета в стране. Так, по его словам, для этого важно жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, передает РИА Новости.
Министр подчеркнул, что вопрос финансового суверенитета является крайне важным для Российской Федерации.
«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой - первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на «дадут ли нам в долг или нет», - подчеркнул Силуанов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что среди главных последствий спецоперации — ожидаемое укрепление суверенитета России.
«Происходит определенная поляризация — и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто», — подчеркнул Путин.