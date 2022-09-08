Набиуллина высказалась о структурной перестройке российской экономики

Структурная перестройка российской экономики потребует временно иметь инфляцию чуть больше, чем целевые 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью для фильма телеканала "Россия-24" к 220-летию Минфина РФ.

"Министерство финансов обсуждает модификацию бюджетного правила. Мы, например, понимаем, что для структурной перестройки экономики какое-то время нужно будет иметь чуть большую инфляцию, чем наши 4%. Но в целом вот эта конструкция макроэкономическая, которая обеспечила стабильность, которая показала свою работоспособность, на наш взгляд должна сохраниться. И мы вместе с Министерством финансов обсуждаем вот эти модификации, как все это сохранить", - сказала она.

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Инфляционное давление в РФ в августе 2022 года усилилось, следует из материалов Банка России.

"Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются. Снижение цен на плодоовощную продукцию приблизилось к сезонной норме. Тем не менее по итогам августа годовая инфляция замедлится из-за ухода эффекта высокой базы 2021 года", - говорится в обзоре ЦБ "О чем говорят тренды".

Как пояснил регулятор, показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, указывают на повышенный инфляционный фон. Об этом же свидетельствует динамика цен на отдельные компоненты потребительской корзины - в частности, на рыночные, то есть нерегулируемые услуги.

"Баланс рисков на среднесрочной перспективе по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 года (19,3% в июле к июлю 2021 года) на фоне оживления кредитования и усиления бюджетного импульса при сохраняющихся ограничениях на стороне предложения - один из основных факторов риска ускорения роста цен. Структурная перестройка экономики и ее адаптация к новым внешним условиям, в том числе к изменению относительных цен, требуют времени. Банк России учитывает это при проведении денежно-кредитной политики, направленной на возвращение инфляции к цели. В результате годовая инфляция снизится постепенно, до 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году", - говорится в материалах регулятора.

Предложенная Минфином стоимость барреля нефти $60 и выше в рамках новой модификации бюджетного правила является завышенной. Более рациональным было бы сохранение базовой цены сырья марки Urals на текущем уровне $40, сообщается в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

«Цена нефти Urals $60 за баррель представляется нам существенно выше равновесного уровня для средне- и долгосрочного периода. Цена эталонной марки нефти Brent с высокой вероятностью вполне может закрепиться около $60–65 за баррель», — говорится в документе.

Средний объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года. Однако в течение следующих пяти лет, до 2030-го эта планку также стоит пересмотреть, считают аналитики ЦБ.

«Выбранный уровень в 9,5 млн баррелей в сутки выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года, однако уже на горизонте до 2030 года он представляется несколько выше равновесного», — предположили они.

В июле сообщалось, что Минфин предложил модифицировать бюджетное правило. Согласно новым параметрам, цена отсечения должна быть на уровне $60 за баррель, а фиксированный объем добычи — на отметке 9,5 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитиков ЦБ, расчет базовых нефтегазовых доходов по старой модификации бюджетного правила позволил бы сберечь в ФНБ около 1,5 трлн рублей. По их оценкам, уже в 2025 году объем нефтегазовых доходов при нефти Urals $55 за баррель может оказаться на 0,25 трлн рублей ниже базовых нефтегазовых доходов.

26 августа Reuters сообщило, что первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с чиновниками и представителями бизнеса Индии вопрос введения потолка цен на российскую нефть. В США обеспокоены тем, что уменьшение доступности российской нефти с 5 декабря приведет к увеличению цен на этот вид энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2022 года инфляция в России составит 12 процентов, а уже в 2023-м вернется к целевым показателям. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инфляции Путин рассказал, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин сравнил американскую и российскую инфляции: в США цены растут на 8,5 процента в годовом выражении, в России - чуть больше, чем на 14 процентов, «но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение».

Президент заявил, что к концу года инфляция в РФ упадет до 12 процентов, а ко второму кварталу 2023-го окажется у отметок в пять - шесть процентов или даже в четыре процента.

Путин подчеркнул, что России удается справляться с «финансовой, экономической и технологической агрессией Запада».

Ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российского кабмина Михаил Мишустин.

«Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября это 0,5%. Инфляция — 13—14%, она точно не за 30% ушла», — цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, ответственная финансовая политика позволила нивелировать предполагаемые эффекты от санкций и долгосрочно спланировать все необходимые решения для поддержки экономики и россиян.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию 13,4% по итогам 2022 года.

Запад, инициировавший беспрецедентные санкции против России, не смог добиться своей цели и подорвать финансовую стабильность страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на Московском финансовом форуме.

"Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось", - подчеркнул он.

По его словам, кабмину совместно с Банком России удалось существенно сгладить негативное влияние недружественных действий против граждан и бизнеса РФ. Сказалось и то, добавил Мишустин, что в подготовке целого ряда мер принимали участие представители регионов и делового сообщества, эксперты. Это позволило максимально полно учитывать специфику конкретных отраслей и направлений.

Премьер напомнил, что были реализованы мероприятия по сдерживанию оттока капитала, обеспечению бесперебойной работы банков и других профильных организаций, укреплен курс рубля.

Он напомнил, что своевременно был подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций, который постоянно пополнялся. В него вошло более 300 мероприятий, значительная часть из которых так или иначе была связана с вопросами финансирования.

"Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы - в нулевых, в две тысячи десятых [годах] и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв, сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны - как бизнеса, так и частных лиц, - сказал председатель кабинета министров. - Мы поддержали граждан, а они - внутренний спрос". Все это, по мнению премьера, свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий. "Они продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату", - подытожил Мишустин.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф прогнозирует снижение российской экономики примерно на 4,5% по итогам текущего года. С такой оценкой он выступил в ходе онлайн пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сбербанк ранее ожидал существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году - роста.

«Если говорить о нашем прогнозе по макроэкономике, то на сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», - подчеркнул Греф.

Западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули различные отрасли российской экономики. В самом начале власти РФ прогнозировали реализацию «жесткого» сценария развития кризиса. В частности, Банк России ожидал падения экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%.