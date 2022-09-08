Кудрин и Силуанов поспорили о «главной слабости» России

Главной слабостью России, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, является зависимость экономики от углеводородов. В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов отметил, что возможности сырьевой экономики России являются также ее силой.

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«Самая большая слабость нашей экономики – это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов», – заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.

Он добавил, что Россия должна научиться с этой слабостью работать, передает РИА «Новости».

Силуанов указал, что нужно просто разумно подходить к тратам.

«Если потратить все нефтегазовые доходы и получить «голландские последствия» – вот от этого нужна прививка и профилактика», – ска

«Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор – дорогого тоже стоит», – заявил Силуанов.

При этом Кудрин напомнил, возглавлял Минфин 11 лет, а Силуанов на своей должности уже работает столько же.

«Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе – 22...», – начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума. В ответ Силуанов в шутку поинтересовался, не намекают ли ему на отставку.

«Что, уже пора, да?» – пошутил министр.