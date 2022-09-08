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11 часов назад

Reuters: Бельгия выступила против потолка цен на российский газ

Лера Букина

Власти Бельгии против потолка цен в ЕС на российский газ, но выступают за ограничение стоимости всего импортного газа. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

Отмечается, что в стране настраивают на введении такой меры с учетом стоимости газа в Азии.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщило, что Нидерланды намерены поддержать предложение Еврокомиссии о введении предельной цены на российский газ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила о готовности Еврокомиссии (ЕК) предложить Совету ЕС по энергетике ввести потолок цен на российский газ. По ее словам, ввести данную меру могут очень быстро. Так, сначала нужно дождаться согласования со странами сообщества, указала фон дер Ляйен.

Страна ЕС изменила позицию по потолку цен на газ из России

Согласно данным газеты Politico, Еврокомиссия намерена ограничить стоимость российского газа в Евросоюзе на отметке €50 за мегаватт-час или примерно €520 за тысячу кубометров газа.

Экономика,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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