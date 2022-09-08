Власти Бельгии против потолка цен в ЕС на российский газ, но выступают за ограничение стоимости всего импортного газа. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

Отмечается, что в стране настраивают на введении такой меры с учетом стоимости газа в Азии.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщило, что Нидерланды намерены поддержать предложение Еврокомиссии о введении предельной цены на российский газ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила о готовности Еврокомиссии (ЕК) предложить Совету ЕС по энергетике ввести потолок цен на российский газ. По ее словам, ввести данную меру могут очень быстро. Так, сначала нужно дождаться согласования со странами сообщества, указала фон дер Ляйен.