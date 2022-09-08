Турция установила рекорд по экспорту товаров в РФ

Объемы экспорта товаров и продукции из Турции в Россию резко возросли в августе. Так, стране удалось продемонстрировать рекордные значения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны.
«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 миллионов 527 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объем увеличился на 87,2% в сравнении с таким же периодом 2021 года. Динамика по большей части обусловлена международными рестрикциями, введенными против РФ. Так, Россия была вынуждена заняться поиском альтернативных поставщиков.
Ранее вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Солодов заявил, что нарушение логистики — главная проблема российских экспортеров. По его словам, страна потеряла партнеров, к которым ранее было доверие. Солодов указал на то, что российские экспортеры фактически были вынуждены переформатировать свой бизнес.