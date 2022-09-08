Турция установила рекорд по экспорту товаров в РФ

Объемы экспорта товаров и продукции из Турции в Россию резко возросли в августе. Так, стране удалось продемонстрировать рекордные значения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны.

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«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 миллионов 527 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем увеличился на 87,2% в сравнении с таким же периодом 2021 года. Динамика по большей части обусловлена международными рестрикциями, введенными против РФ. Так, Россия была вынуждена заняться поиском альтернативных поставщиков.