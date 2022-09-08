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8 часов назад

Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом фрекинга

Илья Родин

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит мораторий на добычу газа в стране методом фрекинга (гидроразрыва пласта). Об этом пишет РИА «Новости».

Трасс нашла опасный способ увеличить добычу газа в Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Лондон ввел запрет на добычу газа с помощью фрекинга в 2019 году. Решение было принято под давлением экологов и ученых, которые предупреждали о существенных рисках этого метода. В частности, при его применении возрастает сейсмическая активность, возможны природные катаклизмы.

Трасс выступила с первой речью на Даунинг-стрит

Трасс подчеркнула, что в Соединенном Королевстве разведаны огромные запасы сланцевого газа. Отмена запрета позволит получить энергоресурс через шесть месяцев.

Глава государства пояснила, что компании начнут использование всех доступных источников энергии. В том числе, будут добывать в Северном море нефть и голубое топливо. Будет выдано свыше 100 лицензий, сообщает ТАСС.

По оценке Трасс, это позволит Британии к 2040 году занять первое место в списке поставщиков энергоносителей.

Напомним, что жители Великобритании крайне отрицательно восприняли новость об избрании Лиз Трасс премьером страны. Публикации в прессе собрали тысячи негативных комментариев. Пользователи предсказали, что глава правительства приведет страну к катастрофе.

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