Трасс нашла опасный способ увеличить добычу газа в Британии

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит мораторий на добычу газа в стране методом фрекинга (гидроразрыва пласта). Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Лондон ввел запрет на добычу газа с помощью фрекинга в 2019 году. Решение было принято под давлением экологов и ученых, которые предупреждали о существенных рисках этого метода. В частности, при его применении возрастает сейсмическая активность, возможны природные катаклизмы.

Трасс подчеркнула, что в Соединенном Королевстве разведаны огромные запасы сланцевого газа. Отмена запрета позволит получить энергоресурс через шесть месяцев.

Глава государства пояснила, что компании начнут использование всех доступных источников энергии. В том числе, будут добывать в Северном море нефть и голубое топливо. Будет выдано свыше 100 лицензий, сообщает ТАСС.

По оценке Трасс, это позволит Британии к 2040 году занять первое место в списке поставщиков энергоносителей.