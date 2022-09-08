ЦБ заявил о разработке дизайна новой банкноты номиналом 500 рублей

Участники экспертной группы подготовят список достопримечательностей и значимых объектов Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа, которые могут быть взяты за основу при создании дизайна новой банкноты номиналом 500 рублей. Установочное заседание группы прошло 8 сентября, в ее состав вошли авторитетные эксперты в области истории, культурологии, экономики, и, конечно, денежного обращения. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.

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"Выбор символов для художественного оформления банкнот - непростая, но интересная и творческая задача. Изображение на банкноте, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой - являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе", - отметил заместитель председателя Банка России Сергей Белов, слова которого приводятся в сообщении.

ЦБ планирует, что члены экспертной группы в ближайшее время направят в регулятор свои предложения по символам, которые могут быть изображены на новой банкноте. Все предложения будут рассмотрены и систематизированы на дальнейших заседаниях. Их планируется провести до конца сентября этого года, специалисты составят список наиболее значимых символов. Окончательное решение примет совет директоров Центробанка.