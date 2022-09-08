Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
4 часа назад

США придумали способ снизить рост цен на топливо

Lenta.ruиещё 1

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что в США придумали способ снизить продолжающийся рост цен на топливо. По данным издания, власти захотели высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов.

США придумали способ снизить рост цен на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чиновники в администрации президента Джо Джо Байдена ищут способы предотвратить опасный скачок цен на нефть в конце этого года, включая возможность дополнительного высвобождения запасов сырой нефти в стране на случай чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Ожидается, что стоимость нефти должна будет вырасти в декабре на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо назвал дату введения потолка цен на российскую нефть. По его словам, это должно произойти 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий частичное нефтяное эмбарго.

Экономика,Джозеф Байден,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители