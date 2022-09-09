На британских фунтах образ Елизаветы II заменят на Карла III

Выпуск британских монет и банкнот, на которых размещен портрет умершей королевы Елизаветы II, будет прекращен.

Как сообщает The Guardian, их заменят на новые с изображением короля Карла III. Издание пишет, что замена нынешних банкнот их вариантами с изображением головы нового монарха займет не менее двух лет.

Что касается монет, скорее всего, этот процесс будет еще более длительным.

В обращении находятся банкноты с изображением лица королевы номиналом 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме британских денежных знаков королева Елизавета изображена на банкнотах номиналом 20 долларов в Канаде, на монетах в Новой Зеландии и на всех монетах и банкнотах, выпущенных центральным банком Восточно-Карибского бассейна. Эти дензнаки останутся действительными и будут изыматься из обращения постепенно.