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10 часов назад

Европа стала рекордсменом по зеленой энергии

Lenta.ruиещё 1

Летом 2022 года Европа стала рекордсменом по производству солнечной энергии — с мая по август на нее пришлось 12 процентов в энергобалансе Евросоюза (ЕС). Такие данные приводит независимый аналитический центр Ember в своем исследовании, пишет Bloomberg.

Европа стала рекордсменом по зеленой энергии
Фото: ТАССТАСС

По данным специалистов, при помощи солнечных панелей за указанный период удалось выработать 99,4 терраватт-часа электроэнергии — на 28 процентов больше, чем в аналогичный период годом ранее. Отмечается, что генерация такого же количества электричества при помощи газовых электростанций обошлась бы в 29 миллиардов евро (около 1,7 триллиона рублей). Эксперты считают, что рост доли зеленой энергии подчеркивает решающую роль возобновляемых источников в усилиях ЕС по сокращению зависимости от дорогого и вредного для окружающей среды ископаемого топлива.

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«Инвестиции в солнечную энергию окупились. Каждый тераватт-час солнечной электроэнергии помог сократить потребление газа, сэкономив миллиарды для граждан Европы», — заявил аналитик Ember Павел Чизак (Pawel Czyzak).

Специалисты добавили, что солнечные электростанции на территории ЕС строят такими темпами, что каждое лето в ближайшее десятилетие могут устанавливаться рекорды по генерации безопасной для планеты энергии.

Уточняется, что спрос на солнечную энергию летом 2022 года был особенно большим на фоне закрытия на техобслуживание ядерных реакторов во Франции и обрушившейся на Европу аномальной жары, из-за которой увеличилась потребность в охлаждении. Кроме того, засуха лишила ЕС возможность получать энергию с гидроэлектростанций — еще одной ключевой альтернативы газовой и угольной энергетике. Однако зимой и осенью, когда световой день сократится, солнечные панели не смогут покрыть потребности в электроэнергии — странам ЕС придется положиться на генерацию с помощью ветряных турбин, пояснили эксперты.

Ранее в Швейцарии в качестве одного из способов решения энергетического вопроса предложили оснащать все новые здания солнечными панелями. Под новые правила попадут объекты, заявки на строительство которых подадут с 1 января 2024 года.

Экономика,ЕС,
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