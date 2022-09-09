В США раскрыли способ формирования потолка цен на нефть из РФ

Потолок цен на российскую нефть должен быть на рыночном уровне. С таким заявлением выступила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, передает Reuters.

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Она указала на то, что из лимита стоимости российской нефти будет исключена премия за риск — надбавку в цене, которая появилась по того, как Россия начала спецоперацию на Украине, а также после решения ввести эмбарго на закупки топлива.

Розенберг, комментируя метод формирования данного показателя, заявила, что его целесообразно закрепить на отметке, которая превышает цену добычи нефти. Кроме того, в данной процедуре примут во внимание

исторические значения стоимости топлива, которые наблюдались ранее, подчеркнула она.

«Есть несколько ключевых точек, на которые мы ориентируемся в отношении того, на каком уровне в конечном счете должны быть установлены цены, и это учитывает предельные издержки производства для российской нефти», — отметила Розенберг.

Она указала на планы стран G7 сформировать порядок действия этого механизма в скором времени.