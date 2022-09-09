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6 часов назад

Бельгия объяснила нежелание вводить потолок цен на российский газ

Лера Букина

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна не хочет прибегать к ограничению цен только на газ из РФ, поскольку данная инициатива является «чисто политической». Соответствующее заявление было сделано в интервью газете Politico, опубликованном в четверг вечером.

По его словам, целесообразно установить потолок цен на весь импортный газ.

«Ограничение только на российский газ - это чисто политическая цель», - сообщил он, подчеркнув, что не видит смысла в данной мере.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто высказался о предлагаемом ЕС пределе цен на российский газ. Он считает, что данная инициатива противоречит интересам Европы и Венгрии. Сийярто опасается прекращение поставок российского газа в Европу из-за введения данной меры.

Володин: то, что в G7 называют «потолком» цен — будет «полом»

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение об ограничении цены на российские энергоресурсы, заявил, что страны Запада в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать российской стороне свои условия.

Экономика,Петер Сийярто,Владимир Путин,ЕС,
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