Бельгия объяснила нежелание вводить потолок цен на российский газ

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна не хочет прибегать к ограничению цен только на газ из РФ, поскольку данная инициатива является «чисто политической». Соответствующее заявление было сделано в интервью газете Politico, опубликованном в четверг вечером.

По его словам, целесообразно установить потолок цен на весь импортный газ.

«Ограничение только на российский газ - это чисто политическая цель», - сообщил он, подчеркнув, что не видит смысла в данной мере.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто высказался о предлагаемом ЕС пределе цен на российский газ. Он считает, что данная инициатива противоречит интересам Европы и Венгрии. Сийярто опасается прекращение поставок российского газа в Европу из-за введения данной меры.