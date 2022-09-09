В ЕС испугались ответных мер России на потолок цен на газ

Некоторые страны Евросоюза опасаются, что Москва может полностью прекратить поставки газа в случае введения потолка цен на него. Об этом сообщила британская газета Financial Times. По информации издания, не менее 10 стран объединения, включая Грецию, Италию и Польшу, выступили за введение ограничений сразу для всех поставщиков газа. Их власти уверены, что ограничение цены лишь на российское топливо «может разозлить Москву».
Страны Евросоюза (ЕС) собираются ввести ограничение для поставок российского газа и покупать его не дороже €50 за МВт·ч (примерно $525 за 1000 кубометров). Они также разрабатывают способы распределения газа нуждающимся странам в экстренных ситуациях.
В Еврокомиссии (ЕК) при этом уверены, что стоит приготовиться к полному отказу от российского газа, если Россия не согласится на предложенные условия и прекратит поставки. Министры энергетики членов ЕС 9 сентября соберут экстренное совещание, а 14 сентября планируется уже принять новый пакет мер, куда войдут временное ограничение цен на газ, способы по сокращению спроса и др.
Ранее «Секрет» писал, что Еврокомиссия предложила два варианта ограничений цен на российский газ. Первый предлагает ввести максимальный потолок цен на весь газ из России, а второй — разделить ЕС на красную и зелёную зоны в зависимости от степени риска перебоев с газом, чтобы дифференцировать предельный показатель цены.
Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия перестанет поставлять Евросоюзу и другим странам энергоресурсы, если их власти будут нарушать условия контрактов своими политическими решениями.
По словам Путина, попытки ввести потолок цен на нефть из России — это «глупость очередная» и «не имеющее перспектив решение». Президент добавил, что России останется только одно — «как в известной русской сказке, приговаривать: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост"».
Ранее страны «Большой семёрки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада, Италия) решили установить потолок цен на нефть из России. По их задумке, стоимость российского сырья должна быть выше себестоимости добычи, но ниже рыночной. Участники G7 пытаются убедить присоединиться к инициативе и другие страны, которые заинтересованы в дешёвых энергоносителях. Москва же старается не допустить создания коалиции.