В ЕС испугались ответных мер России на потолок цен на газ

Некоторые страны Евросоюза опасаются, что Москва может полностью прекратить поставки газа в случае введения потолка цен на него. Об этом сообщила британская газета Financial Times. По информации издания, не менее 10 стран объединения, включая Грецию, Италию и Польшу, выступили за введение ограничений сразу для всех поставщиков газа. Их власти уверены, что ограничение цены лишь на российское топливо «может разозлить Москву».

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Страны Евросоюза (ЕС) собираются ввести ограничение для поставок российского газа и покупать его не дороже €50 за МВт·ч (примерно $525 за 1000 кубометров). Они также разрабатывают способы распределения газа нуждающимся странам в экстренных ситуациях.

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В Еврокомиссии (ЕК) при этом уверены, что стоит приготовиться к полному отказу от российского газа, если Россия не согласится на предложенные условия и прекратит поставки. Министры энергетики членов ЕС 9 сентября соберут экстренное совещание, а 14 сентября планируется уже принять новый пакет мер, куда войдут временное ограничение цен на газ, способы по сокращению спроса и др.

Ранее «Секрет» писал, что Еврокомиссия предложила два варианта ограничений цен на российский газ. Первый предлагает ввести максимальный потолок цен на весь газ из России, а второй — разделить ЕС на красную и зелёную зоны в зависимости от степени риска перебоев с газом, чтобы дифференцировать предельный показатель цены.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия перестанет поставлять Евросоюзу и другим странам энергоресурсы, если их власти будут нарушать условия контрактов своими политическими решениями.

По словам Путина, попытки ввести потолок цен на нефть из России — это «глупость очередная» и «не имеющее перспектив решение». Президент добавил, что России останется только одно — «как в известной русской сказке, приговаривать: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост"».