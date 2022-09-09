Оценена стоимость восстановления Украины

« Правительство Украины , Европейская комиссия и Всемирный банк вместе с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в $349 млрд. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается», - отмечается в сообщении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что жителям Европы следует готовиться к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Он отметил то, что ситуация вокруг этой страны напрямую влияет на европейские государства.