Оценена стоимость восстановления Украины

На восстановление Украины потребуется $349 млрд. Такую оценку дали Еврокомиссия (ЕК), власти Киев и Всемирный банк. Совместное заявление трех сторон опубликовано на сайте ЕК.
«Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк вместе с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в $349 млрд. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается», - отмечается в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от «страны, которая блокирует финансирование для Украины», незамедлительно решить данный вопрос. Речь идет о Германии.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что именно ФРГ блокирует выделение украинской стороне
8 млрд евро.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что жителям Европы следует готовиться к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Он отметил то, что ситуация вокруг этой страны напрямую влияет на европейские государства.