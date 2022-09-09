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1 час назад

Оценена стоимость восстановления Украины

Лера Букина

На восстановление Украины потребуется $349 млрд. Такую оценку дали Еврокомиссия (ЕК), власти Киев и Всемирный банк. Совместное заявление трех сторон опубликовано на сайте ЕК.

Оценена стоимость восстановления Украины
Фото: ReutersReuters

«Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк вместе с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в $349 млрд. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается», - отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от «страны, которая блокирует финансирование для Украины», незамедлительно решить данный вопрос. Речь идет о Германии.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что именно ФРГ блокирует выделение украинской стороне

8 млрд евро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что жителям Европы следует готовиться к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Он отметил то, что ситуация вокруг этой страны напрямую влияет на европейские государства.

Экономика,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Правительство Украины,Всемирный Банк,Еврокомиссия,ЕС,
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