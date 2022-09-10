Предупреждение Президента РФ Владимира Владимировича Путина заставило Европейский союз отказаться от планов ввода потолка цен на голубое топливо. Об этом написал Том Рис для издания The Telegraph. Про данный факт информирует русскоязычных читателей РИА Новости.

Как известно, глава Российской Федерации пригрозил остановкой поставок в случае принятия подобного решения.

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На взгляд Тома Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать детальный план по уменьшению напряженности на энергорынках. Журналист добавляет, что в текущее время Евросоюз переживает острый кризис, вызванный заметным возрастанием цен на энергетические носители и их нехваткой. По его мнению, министры в Брюсселе в чрезвычайном порядке стараются подготовиться к суровой зиме.

Руководители энергетических министерств держав Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили добавочные меры, которые можно ввести в Евросоюзе из-за высоких цен на энергию, включая и возможность ограничения цен на голубое топливо из России. Также изучалась возможность обязать потребителей уменьшить потребление электричества в пиковые часы и ввести ограничения на доходы фирм, которые производят данный вид энергии с низкими затратами и получают сверхдоходы за счёт высоких цен.

Владимир Владимирович Путин, комментируя планы ограничить цены на энергетические ресурсы из Российской Федерации, сделал заявление, что западные страны не в том положении, чтобы диктовать Москве собственные условия. Он настоятельно попросил лидеров Евросоюза и Соединённых Штатов одуматься.

Как уже давно известно, западные державы столкнулись с ростом цен на энергетические ресурсы и всплеском инфляции после введения ограничительных мер против Москвы и принятия курса на отказ от горючего из России. Хотя цены были очень высокие и до начала специальной военной операции на Украине. Частично это было вызвано политикой продажи нашей страной только минимальных объёмов природного газа по контрактам, создавшей нехватку голубого топлива в Старом Свете.