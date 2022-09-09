Германии предрекли волну банкротств и безработицы

Подорожание и дефицит энергоресурсов могут привести к сокращению экономики и волне банкротств с безработицей в Германии. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
Согласно прогнозам ведущих институтов экономических исследований, в следующем году ВВП Германии сократится на 0,7 – 1,4%.
«Немецкая экономика находится в состоянии спада. <…> Быстро растущие цены на энергию давят на экономику и вгоняют ее в рецессию», – заявили в Институте мировой экономики.
При этом отмечается, что рост инфляции увеличится до 8,7%, а расходы на энергоносители вырастут на 260 миллиардов.
«Сложное положение не могло не отразиться и на предприятиях. Перспективы для бизнеса стали более мрачными, инвестиционный климат ухудшился», – сообщает издание. При этом количество банкротств стало увеличиваться ещё с августа – оно стало выше на 26% по сравнению с показателями прошлого года. В сентябре аналитики ожидают, что банкротств станет больше ещё на четверть. «Долгое время количество банкротств оставалось низким, но сейчас наметился перелом в худшую сторону», – заявил экономист Штеффен Мюллер.
Ранее аналитики издания Die Welt спрогнозировали угрозу крупных социальных протестов в Германии.