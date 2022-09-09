Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
6 часов назад

Германии предрекли волну банкротств и безработицы

Елена Прошина

Подорожание и дефицит энергоресурсов могут привести к сокращению экономики и волне банкротств с безработицей в Германии. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Германии предрекли волну банкротств и безработицы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно прогнозам ведущих институтов экономических исследований, в следующем году ВВП Германии сократится на 0,7 – 1,4%.

«Немецкая экономика находится в состоянии спада. <…> Быстро растущие цены на энергию давят на экономику и вгоняют ее в рецессию», – заявили в Институте мировой экономики.

«Не оставим друзей на морозе»: Блинкен дал обещание Европе

При этом отмечается, что рост инфляции увеличится до 8,7%, а расходы на энергоносители вырастут на 260 миллиардов.

«Сложное положение не могло не отразиться и на предприятиях. Перспективы для бизнеса стали более мрачными, инвестиционный климат ухудшился», – сообщает издание. При этом количество банкротств стало увеличиваться ещё с августа – оно стало выше на 26% по сравнению с показателями прошлого года. В сентябре аналитики ожидают, что банкротств станет больше ещё на четверть. «Долгое время количество банкротств оставалось низким, но сейчас наметился перелом в худшую сторону», – заявил экономист Штеффен Мюллер.

Ранее аналитики издания Die Welt спрогнозировали угрозу крупных социальных протестов в Германии.

Экономика,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители