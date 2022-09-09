Германии предрекли волну банкротств и безработицы

«Сложное положение не могло не отразиться и на предприятиях. Перспективы для бизнеса стали более мрачными, инвестиционный климат ухудшился», – сообщает издание. При этом количество банкротств стало увеличиваться ещё с августа – оно стало выше на 26% по сравнению с показателями прошлого года. В сентябре аналитики ожидают, что банкротств станет больше ещё на четверть. «Долгое время количество банкротств оставалось низким, но сейчас наметился перелом в худшую сторону», – заявил экономист Штеффен Мюллер.