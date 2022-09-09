«Надеюсь получить скидку». Эрдоган обсудил с Путиным цены на газ для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется получить скидку на газ при его покупке у России. Он рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным цены на энергоноситель и намерен в будущем обговорить поставки зерна Анкаре. По мнению Эрдогана, предстоящая зима для Европы не будет простой на фоне энергетического кризиса. В Турции такой проблемы пока нет, подчеркнул глава государства.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по поводу цен на газ, и выразил надежду на скидку при его покупке, сообщил Bloomberg.

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«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», — сказал Эрдоган.

При этом турецкий президент подчеркнул, что его страна не испытывает проблем с поставками газа из России, поскольку не вводила санкции в отношении Москвы.

«Слава Богу, пока что у нас такой проблемы нет. Россия не вводит против нас никаких санкций. Тем более у меня была встреча и разговор с Путиным о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены», — убежден Эрдоган.

Глава государства добавил, что Анкара поставила перед собой цель — в 2023 году обеспечить дешевый газ для граждан страны за счет добычи сырья внутри страны. Турция вложит почти $10 млрд в разработку месторождения Сакарья в Черном море, запасы которого оцениваются в 540 млрд кубометров.

«Резервы этого месторождения не рассчитаны на экспорт, но станут подспорьем для отечественной экономики», — заявил Эрдоган.

Президент Турции также спрогнозировал сложности зимой для европейцев на фоне энергетического кризиса. Он считает, что ЕС придется пойти на высокие финансовые траты. Ранее Эрдоган уже заявлял, что проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении Москвы. По его словам, «Европа пожинает, то, что посеяла».

В середине августа турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сообщил об отказе Анкары от присоединения к санкциям против Москвы в энергетической сфере. Он отмечал, что в 2021 году Турция приобрела порядка 60 млрд кубометров природного газа и в 2022 году нацелена на такой же показатель.

Энергетический кризис в Европе начался на фоне введения санкций против России из-за конфликта на Украине — ограничения затронули импорт нефти и угля из России, а также в будущем повлияют на объем закупок газа. В августе страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа на 15% до конца марта 2023 года.

Зерно для Турции

Эрдоган также рассказал о планах попросить Путина на предстоящей встрече в Самарканде начать поставки российского продовольствия по зерновому коридору.

«Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Президент Турции высказал предположение, что Москва «не отправляет российские товары», потому что проходящие по зерновому коридору суда «направляются в развитые страны» вместо бедных.

«В Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации, и нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — подчеркнул глава государства.

7 сентября на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке Путин заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы продовольственная сделка была направлена на улучшение ситуации на мировых рынках в целом, а не в Европе.

«Мы все сделали для того, чтобы сложилась эта договоренность, мы их придерживаемся. Все обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто грубо «кинули», как в народе говорят. Надули. И не только нас, но беднейшие страны, под предлогом обеспечения сделки», — заявил Путин.

Тогда он также заявил о намерении обсудить с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна и другого продовольствия с территории Украины в Европу, поскольку оно не поставляется бедным странам.

Из 87 вышедших из портов Украины судов 32 направились в Турцию, 30 — в страны ЕС, семь — в Египет, по три — в ЮАР и Израиль, и еще два — в Йемен и Джибути по программам ООН.