Макрон призвал сограждан покупать продукцию французских фермеров

"Продовольственный суверенитет необходим, - сказал Макрон в пятницу в ходе встречи с молодыми фермерами. - Согражданам следует осознать, что необходимо покупать французские продукты питания, любить наше сельское хозяйство".

Макрон также отметил, что около €400 млн будет выделено для помощи молодым фермерам. Он также пообещал, что в стране будут создавать бизнес-инкубаторы для внедрения инновационных методов ведения сельского хозяйства.