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3 часа назад

Макрон призвал сограждан покупать продукцию французских фермеров

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал сограждан приобретать продукцию местных фермеров для обеспечения продовольственной безопасности.

Макрон призвал сограждан покупать продукцию французских фермеров
Фото: ReutersReuters

"Продовольственный суверенитет необходим, - сказал Макрон в пятницу в ходе встречи с молодыми фермерами. - Согражданам следует осознать, что необходимо покупать французские продукты питания, любить наше сельское хозяйство".

По словам главы государства, "это является ключевым элементом для обеспечения продовольственного суверенитета".

Макрон также отметил, что около €400 млн будет выделено для помощи молодым фермерам. Он также пообещал, что в стране будут создавать бизнес-инкубаторы для внедрения инновационных методов ведения сельского хозяйства.

Экономика,Эмманюэль Макрон,
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