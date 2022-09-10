Вопрос российского газа рассорил страны ЕС

Министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряжённая работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — приводит ТАСС слова Симсон на пресс-конференции.

По её словам, на следующей неделе будут представлены новые предложения по вопросам борьбы с энергетическим кризисом.