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2 часа назад

В ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

RT на русскомиещё 2

Министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Вопрос российского газа рассорил страны ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряжённая работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — приводит ТАСС слова Симсон на пресс-конференции.

По её словам, на следующей неделе будут представлены новые предложения по вопросам борьбы с энергетическим кризисом.

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Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Экономика,Петер Сийярто,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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