Власти США намерены наказывать физические лица и компании, которые продолжат закупать российскую нефть дороже тех ценовых ограничений, которые в настоящее время готовятся официальным Вашингтоном . Об этом заявило министерство финансов страны.

В Кремле в ответ на это предупредили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.