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1 час назад

США будут наказывать покупателей российской нефти

ТК «Звезда»

Власти США намерены наказывать физические лица и компании, которые продолжат закупать российскую нефть дороже тех ценовых ограничений, которые в настоящее время готовятся официальным Вашингтоном. Об этом заявило министерство финансов страны.

США нашли способ наказать покупателей российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», - приводит РИА Новости цитаты ведомства.

Напомним, в начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть.

В Кремле в ответ на это предупредили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.

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