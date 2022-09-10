В Японии признали победу России над западными санкциями

Редакция японского портала Yahoo News Japan опубликовала статью о международной энергетической повестке. В частности о том, что Россия получает колоссальные доходы от экспорта энергоресурсов, несмотря на ограничительные меры со стороны западных стран. Читатели поддержали точку зрения авторов материала.

По мнению автора статьи, экономики ведущих держав стали заложниками, а в иных случаях - даже жертвами введенных против Москвы санкций.

Комментаторы отметили, что западные СМИ нередко пишут о том, что России придется испытать боль от санкций. Но они не замечают, что боль уже испытывает европейская экономика. При том, что зима еще не началась.

Читатели удивились тому, что Запад постоянно заявляет о своей принципиальной позиции по тем или иным вопросам. Но, при всей принципиальности своей позиции, скорее помогает России и Китаю, чем вредит.