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2 часа назад

В Японии признали победу России над западными санкциями

Илья Родин

Редакция японского портала Yahoo News Japan опубликовала статью о международной энергетической повестке. В частности о том, что Россия получает колоссальные доходы от экспорта энергоресурсов, несмотря на ограничительные меры со стороны западных стран. Читатели поддержали точку зрения авторов материала.

В Японии признали победу России над западными санкциями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора статьи, экономики ведущих держав стали заложниками, а в иных случаях - даже жертвами введенных против Москвы санкций.

Названа страна, которая обрушит еврозону

Комментаторы отметили, что западные СМИ нередко пишут о том, что России придется испытать боль от санкций. Но они не замечают, что боль уже испытывает европейская экономика. При том, что зима еще не началась.

Читатели удивились тому, что Запад постоянно заявляет о своей принципиальной позиции по тем или иным вопросам. Но, при всей принципиальности своей позиции, скорее помогает России и Китаю, чем вредит.

По мнению подписчиков, Россия победила в санкционной борьбе, о чем свидетельствует рост ее доходов от экспорта разнообразных ресурсов.

Экономика,Yahoo,
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