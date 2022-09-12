Песков высказался о скидке на российскую нефть для Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о предложении России предоставить Индии скидку на нефть при условии отказа от потолка цен не является достоверной. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 12 сентября.

Ранее индийская газета Business Standard со ссылкой на официального представителя индийского МИД писала, что РФ предложила Индии поставлять нефть по более низкой цене в случае отказа Нью-Дели поддержать инициативу стран G7 по введению потолка цен на нее. В материале уточнялось, что «существенные скидки» на российскую нефть будут больше, чем те, которые в последние два месяца предлагал Ирак.