Запасы топлива в Европе могут закончиться уже в январе

«Европа объявила о 15-процентном плане экономии природного газа. Несмотря на это, если учесть сценарий холодной зимы, газ в европейских газохранилищах закончится к концу января», — сказал Доган.

«Только вдумайтесь. Вы - Россия - договорились с западными покупателями. Вы проложили под морем тысячу километров труб и вложили деньги. Вдруг другая сторона говорит «мы это отменяем, этого проекта не будет». Думаю, это вызвало большую реакцию в России», - дал свою оценку аналитик.

Доган напомнил, что цена 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. Тогда из России в Европу ежедневно поступал 385 миллионов кубометров природного газа. Европейские покупатели считали, что Россия будет поставлять газ, что бы ни случилось. Однако «все пошло не так, как ожидалось».