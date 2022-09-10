Запасы топлива в Европе могут закончиться уже в январе

Запасы газа в Европе закончатся в начале 2023 года. Такой прогноз дал гендиректор компании GazDay Enerji Мехмет Доган, сообщает Anadolu.
«Европа объявила о 15-процентном плане экономии природного газа. Несмотря на это, если учесть сценарий холодной зимы, газ в европейских газохранилищах закончится к концу января», — сказал Доган.
Он отметил, что сейчас газохранилища в европейских странах заполнены на 80%.
Доган добавил, что «Европа фактически нанесла удар первой, отменив ввод «Северного потока-2».
«Только вдумайтесь. Вы - Россия - договорились с западными покупателями. Вы проложили под морем тысячу километров труб и вложили деньги. Вдруг другая сторона говорит «мы это отменяем, этого проекта не будет». Думаю, это вызвало большую реакцию в России», - дал свою оценку аналитик.
Доган напомнил, что цена 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. Тогда из России в Европу ежедневно поступал 385 миллионов кубометров природного газа. Европейские покупатели считали, что Россия будет поставлять газ, что бы ни случилось. Однако «все пошло не так, как ожидалось».
Ранее в ФРГ подсчитали, что производство сократится в стране на 65% из-за отсутствия поставок по «Северному потоку».