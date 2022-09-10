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1 час назад

Запасы топлива в Европе могут закончиться уже в январе

Майк Габриелян

Запасы газа в Европе закончатся в начале 2023 года. Такой прогноз дал гендиректор компании GazDay Enerji Мехмет Доган, сообщает Anadolu.

Запасы топлива в Европе могут закончиться уже в январе
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Европа объявила о 15-процентном плане экономии природного газа. Несмотря на это, если учесть сценарий холодной зимы, газ в европейских газохранилищах закончится к концу января», — сказал Доган.

Он отметил, что сейчас газохранилища в европейских странах заполнены на 80%.

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Доган добавил, что «Европа фактически нанесла удар первой, отменив ввод «Северного потока-2».

«Только вдумайтесь. Вы - Россия - договорились с западными покупателями. Вы проложили под морем тысячу километров труб и вложили деньги. Вдруг другая сторона говорит «мы это отменяем, этого проекта не будет». Думаю, это вызвало большую реакцию в России», - дал свою оценку аналитик.

Доган напомнил, что цена 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. Тогда из России в Европу ежедневно поступал 385 миллионов кубометров природного газа. Европейские покупатели считали, что Россия будет поставлять газ, что бы ни случилось. Однако «все пошло не так, как ожидалось».

Ранее в ФРГ подсчитали, что производство сократится в стране на 65% из-за отсутствия поставок по «Северному потоку».

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