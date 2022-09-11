Европе предрекли скорое банкротство

The Economist предложил Европе несколько спасительных шагов, чтобы избежать энергетического коллапса предстоящей зимой. Это компенсации и кредиты гражданам и компаниям, налоги на «неожиданную прибыль» европейских производителей, долгосрочные контракты на энергетическом рынке и развитие новых источников энергии.

«Угроза превратилась в реальность, и нас ждет холодная и темная зима», - пишет издание (перевод Иносми).

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В статье говорится, что 5 сентября Россия перекрыла трубопровод "Северный поток", газ не пойдет, "пока Запад не отменит свои санкции". В результате газовые цены подскочили на 30%, а годовые траты ЕС на электричество и газ могут увеличиться «до умопомрачительной суммы в 1,4 триллиона евро». Таковы подсчеты банка Morgan Stanley.

По мнению аналитиков, если не предпринять срочных мер, государства ЕС обанкротятся. Это может произойти в ближайшее время.

Поэтому правительства должны предложить домохозяйствам помощь в виде компенсации наличными с общей суммы по коммунальным счетам. Компенсации самым бедным семьям надо дополнить другими социальными выплатами.

Для компаний следует открыть временные кредитные линии от государства. Позже издержки можно будет возместить за счет налогов. Однако такая помощь должна быть ограничена по времени, поскольку предприятия могут оказаться неконкурентоспособными. Например, уже обречены немецкие химические компании, у которых «модель ведения бизнеса строится на изобилии российского газа».

Следует задуматься и о налогах на неожиданную прибыль некоторых производителей энергии.

«Из-за хитросплетений европейских рынков электричества им платят сегодня по непомерным ценам, хотя их собственные издержки намного ниже и с газом никак не связаны», - пишет The Economist.

При этом отмечается, что фирмы, идущие на риск и конкурирующие на свободных рынках, нельзя облагать налогом за прошедший период. Это «подрывает саму основу капитализма». Однако «сейчас другая ситуация». Эти фирмы «могут получать непредвиденные прибыли, многократно превышающие вложенные ими капиталы».

Также имеет смысл отказаться от спотовых цен на энергетическом рынке и перейти к долгосрочным контрактам.

Важно искать и новые источники энергии – «от катарского газа до возобновляемых источников».