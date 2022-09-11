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27 минут назад

Москва ответила зарубежным партнерам на желание ввести лимит цен на газ и нефть

Национальная Служба Новостейиещё 4

Москва прекратит поставки нефти и газа странам, которые введут ограничения на цены российских энергоносителей. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов 11 сентября, в воскресенье.

Москва ответила Западу на желание ввести лимит цен на газ и нефть
Фото: ТАССТАСС

По мнению министра, подобные действия зарубежных партнеров напоминают картельный сговор.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — заявил Шульгинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он считает, что на Западе «уже не отдают отчет себе в том, что они делают», когда принимают подобные решения. По мнению российского министра, ограничительные меры нанесут ущерб самим западным странам.

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Ранее министры энергетики выступили против ограничения на цену газа из РФ после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом написал журналист Том Рис в публикации для издания The Telegraph.

Экономика,Николай Шульгинов,Владимир Путин,
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