The Economist: европейским странам грозит банкротство

«Было бы безумием принимать долгосрочные решения по перестройке электроэнергетической системы посреди хаоса. Сейчас имеет смысл отказаться от спотовых цен на энергетическом рынке и перейти к долгосрочным контрактам, особенно в связи с тем, что дешевая ветровая энергия увеличивает свою долю в общем объеме выработки. Также важно искать новые источники энергии — от катарского газа до возобновляемых источников. Если действия Европы будут правильными, ей удастся защитить своих граждан и продолжить переход к новой, более чистой энергетической системе. Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом», — пишет The Economist.