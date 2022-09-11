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2 часа назад

Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России

Lenta.ru

Полное прекращение поставок российской нефти за рубеж нанесет серьезный ущерб американской экономике. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оценки Белого дома, экономистов и аналитиков США.

Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из РФ
Фото: ReutersReuters

В статье указывается, что американская администрация активизировала усилия, направленные на увеличение объема экспорта природного газа (ПГ) в Европу, однако «практически не видит очевидных решений проблемы» для обеспечения европейских стран энергоносителями в необходимом объеме.

В то же время представители Белого дома все больше тревожатся в связи с энергетическим кризисом в Европе и угрозами Москвы устроить на континенте суровую зиму.

«Хотя представители Белого дома не считают, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию здесь [в США], полное прекращение экспорта российской нефти нанесет серьезный ущерб экономике США», — отмечает издание.

11 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение стран Евросоюза. По мнению авторов статьи, ситуация в Европе приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию населения.

Экономика,ЕС,
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