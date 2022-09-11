Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из РФ

Полное прекращение поставок российской нефти за рубеж нанесет серьезный ущерб американской экономике. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оценки Белого дома, экономистов и аналитиков США.

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В статье указывается, что американская администрация активизировала усилия, направленные на увеличение объема экспорта природного газа (ПГ) в Европу, однако «практически не видит очевидных решений проблемы» для обеспечения европейских стран энергоносителями в необходимом объеме.

В то же время представители Белого дома все больше тревожатся в связи с энергетическим кризисом в Европе и угрозами Москвы устроить на континенте суровую зиму.

«Хотя представители Белого дома не считают, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию здесь [в США], полное прекращение экспорта российской нефти нанесет серьезный ущерб экономике США», — отмечает издание.