ФРГ рассматривает возможность вмешательства в энергетический рынок

"Мы все равно должны оплатить счет. Вопрос в том, делаем ли мы это сейчас, в начале, вмешиваясь в рынки и смягчая меры, или же в конце концов это неплатежеспособность, это безработица. Я хочу, чтобы мы сделали первый шаг, вмешались сейчас", - сказал он.