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1 час назад

Одна страна захотела импортировать нефть из РФ

Лера Букина

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о планах островного государства заняться поиском возможности импортировать нефть из России с целью сдерживания стоимости энергоносителей на внутреннем рынке. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Financial Times.

FT: Индонезия задумалась об импорте нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Индонезия намерена закупать российскую нефть. Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — подчеркнул Видодо.

Российская сторона способна компенсировать часть выпадающих объемов поставок в Европу в случае наращивания Индонезией закупок российской нефти, отмечает издание. Так уже сделали Индия и Китай, добавляет FT.

По словам аналитиков, в период с марта по май 2022 года Азиатско-Тихоокеанский регион более чем в четыре раза увеличил поставки нефти из РФ в сравнении с таким же временным отрезком 2021 года. Что касается европейских стран, то они сократили импорт с 2,04 млн до 1,49 млн баррелей в сутки.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что инициатива о введении потолка цен на российскую нефть может сработать только в том случае, если российская сторона одобрит данный шаг. Он отметил, что власти страны с большой долей вероятности выступят против этого. Напомним, что план по введению «лимита цен» на нефть из России был одобрен главами минфинов G7 2 сентября.

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