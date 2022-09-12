FT: Индонезия задумалась об импорте нефти из России

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о планах островного государства заняться поиском возможности импортировать нефть из России с целью сдерживания стоимости энергоносителей на внутреннем рынке. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Financial Times.

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«Индонезия намерена закупать российскую нефть. Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — подчеркнул Видодо.

Российская сторона способна компенсировать часть выпадающих объемов поставок в Европу в случае наращивания Индонезией закупок российской нефти, отмечает издание. Так уже сделали Индия и Китай, добавляет FT.

По словам аналитиков, в период с марта по май 2022 года Азиатско-Тихоокеанский регион более чем в четыре раза увеличил поставки нефти из РФ в сравнении с таким же временным отрезком 2021 года. Что касается европейских стран, то они сократили импорт с 2,04 млн до 1,49 млн баррелей в сутки.