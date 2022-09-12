Импорт российского газа в Испанию вырос вдвое

Объем приобретенного Испанией российского газа в августе текущего года вырос на 102,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник испанской энергетической компанией Enagas.

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По ее информации, Испания приобрела в августе у РФ 4 505 ГВт·ч газа по сравнению с 2 228 ГВт·ч за тот же период 2021 года. Таким образом, 11,8% топлива, импортированного Испанией в августе этого года, поступило из РФ, что сделало ее пятым поставщиком в королевство после США, Алжира, Нигерии и Франции.