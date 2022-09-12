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29 минут назад

Одна страна захотела стать транзитным хабом для России вместо Турции

Лера Букина

Узбекистан — перспективное направление для массового туризма. Он может в дальнейшем стать страной-посредником РФ наравне с Турцией, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Одна страна может стать транзитным хабом для России вместо Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Именно так он оценил шансы Узбекистана стать главным транзитным хабом для России вместо Турции. Об этом ранее упомянули в Узбекистане. Новиков указал на положительную динамику отношений двух сторон.

«Сотрудничество развивается, оно взаимовыгодно. Есть огромные резервы, которые могут быть использованы. Например, в той же туристической сфере. Узбекистан — красивая страна, где есть что посмотреть», — подчеркнул Новиков.

По его словам, Узбекистан должен стать одним из приоритетов в вопросе туризма. Собеседник высоко оценил идею стимулировать экономические проекты между Москвой и Ташкентом. По его словам, эту идею стоит «проработать и частично реализовать». Вместе с тем Новиков считает, что отказывать от Турции как от партнера нельзя.

«Но то, что у Узбекистана здесь может быть своё особое место, это тоже так», — добавил собеседник.

Ранее генконсул Узбекистана заявил, что Ташкент мог бы стать транзитным хабом для российских граждан вместо Стамбула.

Экономика,Дмитрий Новиков,Комитет госдумы по международным делам,
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