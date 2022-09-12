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26 минут назад

В США заявили, что Байден ведет страну к «европейскому энергетическому кошмару»

Елена Прошина

Согласно словам американских аналитиков, президент США Джо Байден ведёт страну к такому же «кошмару» который сейчас переживает Европа. Статья с критикой американского лидера была опубликована изданием New York Post.

NYP: Байден ведет страну к «европейскому энергетическому кошмару»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что, пытаясь выполнить своё предвыборное обещание по сокращению применения горючего топлива, Байден перестал сдавать в аренду участки для добычи нефти и газа. Кроме того, одним из первых своих указов президент США запретил заключать новые договоры на участки для бурения. Однако, согласно статье, подобные действия уже привели Европу к тяжелейшему энергетическому кризису.

«А теперь Европа расплачивается: с августа 2019 года по июль текущего года цены на природный газ в регионе взлетели на 1500%», – уточняет автор публикации.

Кроме того, New York Post подчёркивает, что эти действия всё равно не достигли желаемого результата – предотвратить глобальное потепление.

«Ситуация довольно трагична: отказ от ископаемых видов топлива не сильно повлиял бы на глобальное потепление, даже если бы европейцы действительно сократили потребление», – сообщается в статье.

Аналитики утверждают, что хоть выбросы парниковых газов и снизились в Европе, в других развивающихся странах они всё равно только растут.

«Байден ведет Соединенные Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа», – заключили в статье.

Ранее экс-глава Министерства внутренних дел Австрии заявила, что страны Европы сами виноваты в наступившем энергетическом кризисе.

Экономика,Джозеф Байден,
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