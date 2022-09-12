«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Экономист Василий Колташов в разговоре с «Рамблером» оценил начавшийся в России и мире процесс дедолларизации. Специалист рассказал о проблемах, присущих американской валюте, и назвал плюсы отказа от доллара для мировой экономики.
Для мировой экономики в процессе дедолларизации по сути есть одни плюсы. Продавая свои товары за американскую валюту, страны таким образом создавали доллару товарное обеспечение. И это товарное обеспечение - главное, на чем держится американская валюта. Понятно, что у нее есть и товарное обеспечение в виде ценных бумаг, но это уже очень сомнительное обеспечение в условиях, когда американская экономика сдает позиции и испытывает серьезные системные трудности. Поэтому в условиях, когда валюты развивающихся стран на протяжении последних 2-3 лет сталкиваются с проблемами, обесцениваются, то для них важно расширить товарное обеспечение так, чтобы продукты, которые эти страны экспортируют, были обеспечены их собственной валютой. Это позволит стабилизировать эту валюту.
Выход из зоны доллара - это выход из особой инфляционной зоны мировой экономики. Потому что сейчас глобальная инфляция, о которой многое было сказано, формируется прежде всего в западных странах, в том числе и за счет сверхнизкой цены кредитов на Западе, то есть низких ставок центральных банков. Это все по-прежнему генератор инфляции. И это создание инфляции в Соединенных Штатах, в других странах - прежде всего в Евросоюзе и в Англии - оно абсолютно не выгодно. Покупая доллары, вы не будете обеспечивать ВВП. Резервируя в долларах, торгуя в долларах, вы не просто создаете обеспечение для американской валюты, но и переносите себе ее болезненные проблемы. И в результате ваша валюта становится более слабой.
Мы можем наблюдать, как это работает, на примере соседнего Казахстана. Там, несмотря на повышение мировых цен на нефть, в последние месяцы тенге ослабевал, инфляция росла. И это коренным образом отличалось от ситуации в российской экономике, где ничего подобного не происходило за последние месяцы. Такого инфляционного шока, пусть и не самого сильного, мы не переживали.
Торговля в Евразии в значительной мере уже дедолларизована. Страны ЕАЭС ведут торговлю не в долларах. Кроме того, Россия осуществляет обмен товарами с использованием национальных валют с Китаем, Ираном и Индией. Здесь тоже происходит дедолларизация.
После того, как начинает осуществляться уход от доллара, самый серьезный вопрос, который встает, это вопрос резервирования. По сути на роль новых резервных валют претендуют рубль, юань и индийская рупия. Понятно, что это небеспроблемные претенденты, особенно если говорить об индийской валюте и китайской валюте, которая ослабевает к доллару для того, чтобы уменьшить потери китайской экономики от проблем, имеющихся на западных рынках. Но рубль выглядит валютой, которая может быть одной из новых резервных валют, а, может быть, и лидером резервирования. Здесь все зависит от политики Министерства финансов. Если эта политика будет направлена на то, чтобы сделать рубль сильной, устойчивой валютой, то он имеет шанс стать резервной валютой и будет ей. Но есть очень большие запросы на то, чтобы девальвировать рубль. Например, металлурги говорят, что они ушли из Европейского союза с российской сталью, и они хотели бы ее продавать в странах Юго-Восточной Азии, но для этого им нужно обвалить рубль, чтобы у них была более высокая окупаемость. То есть их продажи должны субсидировать таким образом. И это проблемная ситуация, потому что министр финансов РФ Антон Силуанов выражал готовность следовать линии ослабления рубля - до 70 рублей за доллар, а, может быть, и больше, до 80 рублей за доллар. Поэтому не месте доллара мы пока имеем некоторую растерянность и неопределенность: торговать без доллара уже могут, но в чем резервировать без доллара? Самое простое и оптимальное - делать это в золоте. Покупать физическое золото и резервировать его. Можно, например, и создать резервную валюту БРИКС, которая будет обеспечена золотом. Она будет иметь предел эмиссии, определенный количеством золота, которым располагают страны, входящие в объединение. В этом смысле можно создать резервную валюту. Но пока с замещением доллара есть некоторые трудности, потому что похоже, что дедолларизация во многом является сюрпризом даже для ее участников, не говоря уже о недоброжелателях этого процесса в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе или Токио.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что избежать процесса дедолларизации нельзя. Он отметил, что макроэкономическая стабильность — это приоритет, несмотря на споры о подушке безопасности в условиях дедолларизации.