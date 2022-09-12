«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Экономист Василий Колташов в разговоре с «Рамблером» оценил начавшийся в России и мире процесс дедолларизации. Специалист рассказал о проблемах, присущих американской валюте, и назвал плюсы отказа от доллара для мировой экономики.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что избежать процесса дедолларизации нельзя. Он отметил, что макроэкономическая стабильность — это приоритет, несмотря на споры о подушке безопасности в условиях дедолларизации.