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1 час назад

Состояние европейской и американской экономик сравнили

Lenta.ru

Перспективы экономического роста США неопределенные, но ситуация в Европе на их фоне выглядит «просто ужасной», заявили в своей записке аналитики Goldman Sachs Group, передает Bloomberg.

Состояние европейской и американской экономик сравнили
Фото: ТАССТАСС

«Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал доходности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем европейские рынки, страдающие от рецессии», — сравнили аналитики состояние двух рынков.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна может избежать рецессии.

«Осуществить "мягкое приземление" экономики будет сложно, но путь к этому есть», — сказала она, обозначая лучший сценарий.

Йеллен добавила, что продолжение курса на снижение инфляции — одна из главных задач в финансовой сфере страны.

Ранее палата представителей Конгресса США утвердила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение 430 миллиардов долларов.

Экономика,Джанет Йеллен,Конгресс США,
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