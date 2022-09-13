Состояние европейской и американской экономик сравнили

«Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал доходности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем европейские рынки, страдающие от рецессии», — сравнили аналитики состояние двух рынков.