Германии пообещали «трагедию в пяти актах»

Из-за кризиса в сфере энергетики экономику ФРГ ожидают «трагедия в пяти актах», а также рецессия, в которую страна может погрузиться, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, предприятия прекращают свою работу, а экономика идет к кризису, который способен надолго ослабить Германию. Появляется все больше панических сообщений о разных предприятиях со всей страны, при этом главы концернов и лидеры профсоюзов уже не скрывают своего страха, говорится в статье.
Вопрос в том, насколько страшным будет кризис и как долго он продлится. Трагедия в экономике начинается с шока от цены на электроэнергию. Больше всего пострадали зависящие от электроэнергии и газа предприятия, среди которых производители бумаги, удобрений, стали. Они «транслируют» рост цен другим секторам экономики: от промышленных концернов до предприятий среднего бизнеса.
Им не остается другого выхода, кроме как переложить свои проблемы на потребителей, которые не спешат тратиться, чтобы оплатить ставшие огромными счета за электричество и газ. Der Spiegel отмечает, что потребительский настрой еще никогда не был таким низким за всю историю ФРГ. Впереди – рост безработицы.